SnobMagazin.com

İki Ay Önce Boşanan Ünlü Çift Karakolluk Oldu!

Okan Karacan, ocak ayında boşandığı Zeynep Kadıoğlu'nun da ortağı olduğu yapım şirketine polislerle birlikte gitti. Alacak meselesi yüzünden şirkete giden komedyen, çalışanlarla arbede yaşadı. "Can güvenliğim yok" diyerek şirketteki çalışanlardan şikayetçi olan Karaca, kendisini karakola yönlendiren polislerle de tartışma yaşadı.

İki Ay Önce Boşanan Ünlü Çift Karakolluk Oldu!

Oyuncu ve sunucu Okan Karacan, geçtiğimiz ocak ayında boşandığı Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden karakolluk oldu. Dün alacaklarının temini için kendisinin kurduğunu söylediği şirketin önüne giden Karacan, çalışanlarla arbede yaşadı.

İki Ay Önce Boşanan Ünlü Çift Karakolluk Oldu!

ŞİRKETİN ÖNÜNDE KAVGA ÇIKTI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Polisler şirketin önüne giden ve bir personelle tartışan ünlü isim, "Burası benim emeklerimle 1 yıl önce kurduğum şirket. 1 kişiye 5 kişi saldırıyor. Alacaklarımı 1 senedir vermiyorlar. Telefonlarımı engellediler, bana yabancı madde kullanıyorsun diyerek şantaj yapıyorlar. Ben şeker hastası bir insanım, 30 yıldır bu işi yapıyorum ve alkol almıyorum. Yabancı madde kullanmıyorum, kullansak söyleriz" dedi.

"HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM, İÇERİ ALIN"

Şirkete girmeye çalışan Okan Karacan, personellerle arbede yaşayınca araya polis girdi. Polislere de müdahale eden Karacan, "Hepsinden şikayetçiyim, hepsini karakola alın. Ben ekmeğimin, çocuklarımın rızkının peşindeyim" dedi. Karacan'a aracına bindirerek karakolu gitmesi gerektiğini söyleyen güvenlik güçleri, "Gerekeni yapacağız" dedi.

İki Ay Önce Boşanan Ünlü Çift Karakolluk Oldu!

ZEYNEP KADIOĞLU: UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM, ONUN BİZE VERECEĞİ VAR

Konuyla ilgili konuşan Okan Karacan'ın esi eşi Zeynep Kadıoğlu, ise "Bağımlılıkları vardı, o yüzden de ortağıyla ayrıldı. Neden boşandığımızı anlatamam çünkü çocuklarımın babası. Evliliğimiz bittikten sonra uzaklaştırma kararı aldırdım. Bu kararı hiçe saydı. Çocuklarımın velayeti bende. Bu şirketi o kurmadı. Şu anda bir şeyleri yediremiyor. Onun hiçbir alacağı yok, tersine vereceği var. Daha önce de böyle geldiği için uzaklaştırma kararı aldırmıştım" ifadelerini kullandı.

İki Ay Önce Boşanan Ünlü Çift Karakolluk Oldu!

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 5
    GÜLDÜM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?