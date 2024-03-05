  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İhsan Gündoğdu’nun yeni teklisi müzikseverlerle buluştu

Halk Müziği ve arabesk şarkılarıyla dikkat çeken İhsan Gündoğdu, 12 yıl aradan sonra “Harla” şarkısıyla pop müzik dünyasına döndü.

İhsan Gündoğdu’nun yeni teklisi müzikseverlerle buluştu

2004 yılında yayınlanan “Bir Yıldız Doğuyor” yarışmasıyla tanınan arabesk-pop sanatçısı İhsan Gündoğdu'nun "Harla" isimli tekli çalışması Anka Media etiketiyle yayınlandı.

İhsan Gündoğdu’nun yeni teklisi müzikseverlerle buluştu

4K çözünürlüğündeki video klip netd müzik'te müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

İhsan Gündoğdu’nun yeni teklisi müzikseverlerle buluştu

Sözü Doğanay Karadeniz’e, müziği Doğanay Karadeniz ve Alaaddin Ergün’e ait olan ‘Harla’ şarkısının klibi Şile’de çekildi. Klibin yönetmenliğini ise Enes Bilal Taşçı yaptı.

İhsan Gündoğdu’nun yeni teklisi müzikseverlerle buluştu

“Harla” şarkısı ve klibi, yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü. Klibi izleyen çok sayıda müziksever “İhsan Gündoğdu pop müzikte de kendini gösterdi” yorumunu yaptı. 

İhsan Gündoğdu’nun yeni teklisi müzikseverlerle buluştu

İhsan Gündoğdu, ilk klibi “Van Berivan” ve söz-müziği kendisine ait “Azar Azar” şarkısıyla dikkat çekmiş ve müzik dünyasında ses getirmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İhsan Gündoğdu 'Harla' ile döndü
  Magazin

İhsan Gündoğdu 'Harla' ile döndü

'Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun 'çocuk' açıklaması olay oldu
  Magazin

'Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun 'çocuk' açıklaması olay oldu

Zuhal Olcay'ın gençlik sırrı
  Magazin

Zuhal Olcay'ın gençlik sırrı

Ebru Yaşar’ın büyük başarısı!
  Magazin

Ebru Yaşar’ın büyük başarısı!

Selin Kabaklı’nın Ebru Gündeş’e karşı Günel hamlesi ortaya çıktı!
  Magazin

Selin Kabaklı’nın Ebru Gündeş’e karşı Günel hamlesi ortaya çıktı!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un ünlü şarkıcıyı darp ettiği iddia edildi
  Magazin

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un ünlü şarkıcıyı darp ettiği iddia edildi