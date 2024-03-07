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İhsan Gündoğdu’dan bayram sürprizi

Halk Müziği ve arabesk şarkılarıyla dikkat çeken ve 12 yıl aradan sonra “Harla” şarkısıyla pop müzik dünyasına dönen İhsan Gündoğdu, önceki gün eşiyle Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

İhsan Gündoğdu’dan bayram sürprizi

2004 yılında yayınlanan “Bir Yıldız Doğuyor” yarışmasıyla tanınan arabesk-pop sanatçısı İhsan Gündoğdu "Harla" isimli tekli çalışmasıyla müzik dünyasına geri dönmüştü.

İhsan Gündoğdu’dan bayram sürprizi

Gündoğdu, önceki gün eşi Hülya Gündoğdu ile birlikte Nişantaşı City’s’de objektiflere yansıdı.

İhsan Gündoğdu’dan bayram sürprizi

“Harla” şarkısının büyük bir ilgi gördüğünü belirten İhsan Gündoğdu, “Müziğe 12 yıl ara vermiştim. Bundan sonra sevenlerimizle hep birlikte olacağız. Asıl bomba şarkımız Ramazan Bayramı’nda gelecek. Çok güzel bir şarkı. Bir ay sonra tüm dijital platformda yerini alacak. Bu şarkıdan sonra da yaz aylarında arabesk-pop tarzında sürpriz bir şarkımız çıkacak.” diye konuştu.

 

 

 

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