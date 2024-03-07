İhsan Gündoğdu’dan bayram sürprizi

2004 yılında yayınlanan “Bir Yıldız Doğuyor” yarışmasıyla tanınan arabesk-pop sanatçısı İhsan Gündoğdu "Harla" isimli tekli çalışmasıyla müzik dünyasına geri dönmüştü.

Gündoğdu, önceki gün eşi Hülya Gündoğdu ile birlikte Nişantaşı City’s’de objektiflere yansıdı.

“Harla” şarkısının büyük bir ilgi gördüğünü belirten İhsan Gündoğdu, “Müziğe 12 yıl ara vermiştim. Bundan sonra sevenlerimizle hep birlikte olacağız. Asıl bomba şarkımız Ramazan Bayramı’nda gelecek. Çok güzel bir şarkı. Bir ay sonra tüm dijital platformda yerini alacak. Bu şarkıdan sonra da yaz aylarında arabesk-pop tarzında sürpriz bir şarkımız çıkacak.” diye konuştu.

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