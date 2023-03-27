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İftarını Açtı Eyüp Sultan'a Koştu

Genç oyuncu Feyza Civelek Ramazan ayını Eyüp Sultan Camii içerisinde yer alan Eyüp Sultan Türbesi'nde karşıladı. İftarın ardından soluğu türbede alan başarılı oyuncu, muhabirler tarafından görüntülendiğini anlayınca kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

İftarını Açtı Eyüp Sultan&#039;a Koştu

Ebu Eyyûb el-Ensarî'nin kabrinin başında dua ettikten sonra kendisini görüntüleyen muhabirlerin yanına gelerek herkese iyi ramazanlar dileyen Feyza Civelek, ''Çok zor günlerden geçtik. Depremler, seller, türlü türlü afetler hep üst üste geldi. Biraz manevi huzur bulmak, deprem ve sel felaketleriyle ruhumda açılan derin yaraları birazda olsa sarmak istedim. Açıkçası sizleri burada görünce çok şaşırdım. Allah hiçbirimize bir daha böyle acı günler göstermesin. Tek temennim ve en büyük dileğim bu şu an.'' ifadelerini kullandı.

İftarını Açtı Eyüp Sultan&#039;a Koştu

Basın mensuplarının fotoğraf isteğini de geri çevirmeyen Feyza Civelek, bir kez daha tüm muhabirlerin ramazan ayını kutlayarak Eyüp Sultan'dan ayrıldı.

İftarını Açtı Eyüp Sultan&#039;a Koştu
 

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