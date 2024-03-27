İftarda koyu sohbet

Sanatçı Uğur Işılak, Elif Buse Doğan ve Irmak Arıcı önceki akşam Çamlıca’da iftarda buluştu. Müzik dünyasınıa dair koyu sohbetin yaşandığı gecede yeni projeler hakkında da konuşuldu.



Uğur Işılak, sanatçı kimliğinin olması gereken formuna değinerek, "Sanatçı, kaygıdan uzakta olup dinginliğe geçişini tamamlayınca sanatını layıkıyla yerine getirir" dedi. Sözü ve müziği Uğur Işılak'a ait olan 'Eski Tadım Yok Artık' şarkısını yakın zamanda seslendiren Elif Buse Doğan, önümüzdeki günlerde yeni projelerin geleceğini anlattı. Irmak Arıcı da yeni çalışmasında Afro alt yapı kullandığını Trap sound kullanmayacağını söyledi.

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