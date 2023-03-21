SnobMagazin.com

İftar Sofralarınız Homm Days İle Işıldasın 

Kalitesi, dokusu ya da tasarımını severek aldığımız; nevresim takımı, yatak örtüsü, pike, masa örtüsü gibi ürünler, ihtiyacı karşılamanın yanı sıra ruhumuza da iyi gelir, gustomuzu yansıtır. Modern, sade şıklığı, kalitesi ve hikayesi ile Türkiye’den dünyaya açılan bir marka olan Homm Days’in ürünleri ruhumuza iyi gelen seçenekler sunuyor.

İftar Sofralarınız Homm Days İle Işıldasın 

Homm Days; kaliteli ve sade ev tekstili ürünlerini üretip dünyanın dört bir yanına dağıtma misyonuyla 2021 yılında İstanbul’da kuruldu. Yerli üretim felsefesine ek olarak, “Sadeliğin ihtişamı”nı hedefleyen Homm Days; minimalliği ve şıklığı birleştiren ürünler ile niş bir alanda konumlanıyor.

İftar Sofralarınız Homm Days İle Işıldasın 

Homm Days’in, Ramazan Ayı’na özel “İftar Masaları Koleksiyonu” gümüş suplalar, katlı sunum tabakları, masa örtüleri, kumaş peçeteler, bardaklar, vazolar ile zarif ve şık bir ambiyans sunarak fark yaratıyor. Homm Days’in, Galataport Paket Postanesi adresindeki huzurlu ve şık mağazasında; nevresim takımları, yatak örtüleri, pikeler, vegan pijamalar, göz bantları, masa örtüleri, salon dekorasyon ürünleri ve soya mumlarından oluşan koleksiyonu sunuluyor. 

İftar Sofralarınız Homm Days İle Işıldasın 

Tamamen yerli üretim olan ürünlerde en yüksek kalite kumaşlar kullanılıyor. Homm Days'deki ürün gamlarının isimleri, bu verimli topraklarda kurulmuş ve bugünkü modern dünya düzeninin temellerini oluşturan antik medeniyetlerin isimlerinden oluşuyor: Sumerians, Babylon, Akkadians, Assyrin... Homm Days’in tüm ekibi; kaliteden ödün vermeden “Müşterileri memnuniyeti ve konforu” önceliği ile çalışıyor.

Homm Days markası, eğitimini İngiltere’de tamamlayan; 12 seneyi aşkın süredir Paşabeyoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Duyguhan Paşabeyoğlu tarafından kurulmuştur. Paşabeyoğlu, antik medeniyetlerin isimlerini verdiği koleksiyonlarında Türkiye’nin arkeolojik zenginliğine de dikkat çekiyor


 

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?