IFA PARIS İstanbul Kampüsü mezuniyet defilesiyle moda tutkunlarını etkiledi  

3 yıllık Moda Tasarım ve Teknoloji programlarını tamamlayan öğrencilerin tasarımları, ailelerin ve özel davetlilerin de katıldığı bir defilede sergilendi.

IFA PARIS İstanbul ekibi, öğrencileriyle birlikte yaklaşık bir yıldır çalışarak vizyonlarını yansıtan bu özel defileyi hazırladı.

Defilede, IFA PARIS İstanbul Moda Tasarımı ve Teknolojisi programı mezunlarından Yasmine Sidki, Mariam Abdelmajeed, Layan Abdalmajeed, Farah Zeyadeh, Mariam Phiroz, Mariam Jechi, Farah Daylac'ın yanı sıra Paris Kampüsü öğrencilerinin tasarımları da "NÜANS" temasıyla ve Binbirdirek Sarnıcı'nın eşsiz ambiyansı eşliğinde sergilendi.

Defileye, tanınmış yerel ve küresel tasarımcılar, influencer'lar, başkonsoloslar ve önemli isimlerin yanı sıra birçok basın mensubu da katıldı.

Defile, keyifli bir kokteyl ile başladı ve IFA PARIS İstanbul Kampüsü kurucusu ve yöneticisi Adile Cretallaz ile IFA Paris GrupCEO’su Jean Baptiste Andreani'nin teşekkür konuşmalarıyla devam etti. Ardından ünlü koreograf Asil Çağıl tarafından koreografisi ve Mesut Büyüksofuoğlu tarafından prodüksiyonu gerçekleştirilen defile, tüm ihtişamıyla başladı.

Defilede Zeliha Çal,Seviye İkbal Tulgar, Sevinç Meşe, Melike Yalnız, Derya Ekşioğlu, Tuğçe Tekin, Deniz Eser, Hande Taşkın, Türkan Geyik, Sena Küçük, Beste Viran, Albina Detkova, Jenya Krivenko ve Oğulşat Gagşalova gibi taçlı güzellerin yanı sıra 30 model yer aldı. Gecenin sunuculuğunu Açelya Kartal üstlendi. Defile sonrasında mezuniyet sertifikaları öğrencilere takdim edildi ve gece after party ile sona erdi.

IFA PARIS İstanbul, 2014 yılından bu yana İstanbul'da faaliyet gösteren bir moda ve lüks eğitim kurumudur. Moda ve lüks alanında kendini geliştirmek isteyen herkese eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Uluslararası Moda Akademisi olarak bilinen IFA PARİS İstanbul, lisans, lisansüstü programlar ve kısa kurslar sunmaktadır. Uluslararası öğretmenlerden oluşan bir kadro tarafından farklı sektörlerden uzmanlık alanlarına sahip öğrencilere eğitim vermektedir.

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