 İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral aşkını ilan etti

Son olarak Al Sancak dizisinde Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri'ye hayat veren İdris Nebi Taşkan, aşkını sosyal medyadan ilan etti.

Ünlü oyuncu, meslektaşı Buse Meral ile aşk yaşamaya başladı.



Son olarak Baba dizisinde Firuze karakterine hayat veren Meral ile Taşkan'ın aşkı, binlerce beğeni aldı. Çift, kareye mavi kalp emojisi koydu.

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