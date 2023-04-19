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İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral aşkını ilan etti

İdris Nebi Taşkan, aşkını sosyal medyadan ilan etti. Ünlü oyuncu meslektaşıyla fotoğrafını paylaşarak, aşkını duyurdu. İşte haberin detayları...

İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral aşkını ilan etti

Son olarak Al Sancak dizisinde Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri'ye hayat veren İdris Nebi Taşkan, aşkını sosyal medyadan ilan etti.

İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral aşkını ilan etti

Ünlü oyuncu, meslektaşı Buse Meral ile aşk yaşamaya başladı.

İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral aşkını ilan etti
Son olarak Baba dizisinde Firuze karakterine hayat veren Meral ile Taşkan'ın aşkı, binlerce beğeni aldı. Çift, kareye mavi kalp emojisi koydu.

 İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral aşkını ilan etti

 

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