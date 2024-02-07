  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden güzel haber

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebeklerinden biri, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. İşte detaylar...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden güzel haber

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden güzel haber geldi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden güzel haber
Çiftin çocuklarından İbrahim Ayel kalp ameliyat olmuştu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden güzel haber
İkili, ikizleriyle bugün eve geçti.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden güzel haber

Çift o anları Instagram'dan paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hilal Altınbilek'ten estetik açıklaması
  Magazin

Hilal Altınbilek'ten estetik açıklaması

İyilik bulaşıcıdır
  Cemiyet

İyilik bulaşıcıdır

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi
  Gündem

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Alişan'ın kızı Eliz'e doğum günü partisi
  Magazin

Alişan'ın kızı Eliz'e doğum günü partisi

Görkemli defile!
  Magazin

Görkemli defile!

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan tatil pozları
  Magazin

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan tatil pozları