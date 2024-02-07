İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden güzel haber geldi.



Çiftin çocuklarından İbrahim Ayel kalp ameliyat olmuştu.



İkili, ikizleriyle bugün eve geçti.

Çift o anları Instagram'dan paylaştı.

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