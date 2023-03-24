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İbrahim Tatlıses’ten Ramazan Ayına Özel İlahi

İbrahim Tatlıses, 11 ayın sultanı Ramazan ayına özel anlamlı bir sürprizle geliyor. 

İbrahim Tatlıses’ten Ramazan Ayına Özel İlahi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İbo Show'da birçok kez “Medine' ye Varamadım" ilahisini seslendirerek büyük beğeni toplamış, herkesi duygulandırmıştı. İmparator, Ramazan ayı münasebetiyle sevenlerini bu eşsiz yorumundan mahrum bırakmadı. Yürekleri dağlayan ilahiyi hayranlarına özel bir kez daha seslendirdi.

İbrahim Tatlıses’ten Ramazan Ayına Özel İlahi

Ünlü müzisyen Ceyhun Çelikten'in aranje ettiği ilahi İbrahim Tatlıses'in güçlü ve duygu dolu yorumuyla herkesin yüreğine işleyecek. Ramazan ayının ruhuna uygun olan bu anonim eser İbrahim Tatlıses’in sesiyle ölümsüzleşecek.
“Medine'ye Varamadım" ilahisi  24 Mart'tan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda...
 

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