İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan paylaşım!  

İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı'nın ilk günü de dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafta "Bu gördüğünüz 3 arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi...



Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah tahsilatlarını affetsin" dedi.

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