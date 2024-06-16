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İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan paylaşım!  

İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan paylaşım! İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan paylaşım!  

İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı'nın ilk günü de dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan paylaşım!  
Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafta "Bu gördüğünüz 3 arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi...

İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan paylaşım!  
Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah tahsilatlarını affetsin" dedi.

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