İbrahim Tatlıses'nin sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi

7 Nisan 2026 Salı (bugün) tarihinde Acıbadem Altunizade Hastanesi Acil Servisine başvuran sanatçı İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu ile ilgili Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şu açıklamayı yaptı

Çakmakçı, “Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20’da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır."

