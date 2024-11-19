 İbrahim Tatlıses kahvaltıda ilgi odağı oldu

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul’un en gözde mekanı olan Bonyvex Villa’da keyifli bir sabah geçirdi.

Lezzetli bir kahvaltı eşliğinde günün tadını çıkaran Tatlıses, mekanın sahibi Muray Öztürk ile neşeli anlar yaşadı. Samimi sohbetleri ve kahkahalarıyla dikkat çeken ikili, misafirlerin de ilgi odağı oldu.

İbrahim Tatlıses’in her zamanki enerjisi ve pozitif tavırları, ortama adeta bir bayram havası kattı. Muray Öztürk, ünlü sanatçıya gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirirken, Tatlıses de mekandaki sıcak misafirperverlik için Öztürk’e teşekkür etti.

Kahvaltı sırasında çekilen fotoğraflar, sosyal medyada büyük beğeni toplarken, hayranları Tatlıses’in Bodrum keyfini paylaştığı için mutluluk duyduklarını belirtti. İbrahim Tatlıses, böylesine güzel anların tadını çıkarmaktan ve dostlarıyla bir arada olmaktan her zaman mutluluk duyduğunu ifade etti.

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