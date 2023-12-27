İbrahim Tatlıses'in kızı babasının izinde mi? Ayşegül Yıldız Elif Ada’nın sesi için bakın ne dedi?

Ayşegül Yıldız, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Cilt bakımına geldiğini belirten mimar, "Yeni yılda ailemle ve çocuğumla evde olacağım. Dünyada olan şeyler hepimizi etkiliyor. O yüzden çıkasım da yok" dedi. Yıldız, "Artık iç mimarlık yapmak istemiyorum. Beni mutlu etmiyor. Televizyonla ilgili güzel teklifler vardı ama anlaşamadığımız yerler oldu. Gönlüm televizyondan yana" diye konuştu.



ELİF ADA'NIN ŞAHANE SESİ VAR

Yıllardır hayatında bir şey değişmediğini söyleyen mimar, "Hayatımda bir şey değişmedi. İbrahim Bey ile evliyken de aynıydım şimdi de... Yaşam tarzım da magazin değil. Asosyalım" dedi.

Elif Ada hakkında konuşan Yıldız, "Beşinci sınıfa gidiyor. Elif Ada'nın şahane sesi var. Diğer çocukları gibi babasından yetneği almış. Hiçbir çocuğu İbrahim Bey gibi olamaz. Yabancı şarkı söylüyor kızım. Elif Ada utangaç babasının yanında şarkı söylemiyor. Benim kaydedeceğimi anladığında ise söylemiyor" ifadelerini kullandı.

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