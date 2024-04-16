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İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses birbirine girdi

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses birbirine girdi. İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses birbirine girdi

İbrahim Tatlıses açtığı davayla torunu Mert Tatlı’yı oturduğu evden çıkardı. “Babalık nasıl yapılır onu öğrensin!” diye oğlu Ahmet Tatlıses’i hedef aldı.

 İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses birbirine girdi

Yaşanan olayın ardından Kanal D Haber’e konuşan İbrahim Tatlıses, "Benim evim varken ben evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi vereceğim ama... Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba! Torunumla aramda bir sorun yok ama bu saatten sonra olabilir. Ben onlara sahip çıktım. O babalığı öğrenecek önce. Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" demişti.

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses birbirine girdi
Ahmet Tatlıses, "Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses’in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu. Ramazan ayı ve bayram dahi dinlemeyen İbrahim Bey’in asılsız ithamlarından sonra ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Oğlum Mert’e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi. Verdi derken tapusunu değil tabii ki de... Zaten aynı sitede bulunan diğer evlerinde de rahmetli babaannem ve amcam yaşıyordu. Oğlum 6 yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı. Oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Düşünün bir eviniz var ve siz yıllar sonra fark ediyorsunuz ki, evinizi torununuzu işgal etmiş ve siz yıllarca bunu fark etmemişsiniz. Ne kadar enteresan değil mi? Ben alışkınım elbette... Oğlumun ağrına gitti ama asıl sebebini İbrahim Tatlıses’in yaşadığı gelgitler ve bana olan tepkisinden olduğunu biliyoruz."

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