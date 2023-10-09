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İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Sözleri seyircileri şok etti

İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Sözleri seyircileri şok etti... İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Sözleri seyircileri şok etti

İstanbul Günay Restaurant'ta önceki akşam sahne alan İbrahim Tatlıses, sevenlerine unutulmaz bir gece daha yaşattı. Usta sanatçı konserini ‘Yanlızım’ şarkısıyla başlatırken gece boyunca ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’, ‘Haydi Söyle’, ‘Yalan’ 'Bebeğim', 'Kara Üzüm Habbesi', "Kim Bu Göz Önünde ki Yabancı", "Aramam Sormam" ve "Nankör Kedi" gibi imparator klasikleri hep bir ağızdan söylendi. Gecenin sürprizini Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy yaptı. Yenikapı konserinden çıkar çıkmaz soluğu Günay'da alan Ersoy, İbrahim Tatlıses'i dinlenmeye geldi.

İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Sözleri seyircileri şok etti

Tatlıses, Muazzez Ersoy'u sahneye davet ederken ikili "Yeşil Ördek", "Sevda Yüklü Kervanlar", "Urfalıyam Ezelden" ve "Bir Fincan Kahve Olsam" şarkılarını birlikte seslendirdi. İbrahim Tatlıses ile Muazzez Ersoy'un muhteşem düeti büyük alkış aldı.

 

İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Sözleri seyircileri şok etti
İbrahim Tatlıses oyuncu Mehmet Ali Erbil'in evlilik konusuna değinmeden geçmedi. Sanatçı, "Mehmet Ali Erbil bende önce evlenecek olursa yakarım onu. Bana söz verdi sözünü de tutacağına eminim bu sebepten her an bir sürpriz yaparak nikah masasına oturabilirim" diyerek gecenin bombasını patlattı.

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