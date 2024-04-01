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İbrahim Tatlıses evleniyor mu?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses evleniyor mu? İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses evleniyor mu?

İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şaşıttı.

 İbrahim Tatlıses evleniyor mu?

Sanatçı, "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymayın demeyin. Tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses evleniyor mu?
Tatlıses'in açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

 

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