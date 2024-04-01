 İbrahim Tatlıses evleniyor mu?

İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şaşıttı.

Sanatçı, "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymayın demeyin. Tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum" ifadelerini kullandı.



Tatlıses'in açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

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