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İbrahim Tatlıses, eski hayat arkadaşı Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek ile iftarda bir araya geldi!

İbrahim Tatlıses, eski hayat arkadaşı Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek ile iftarda bir araya geldi! İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses, eski hayat arkadaşı Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek ile iftarda bir araya geldi!

 

İbrahim Tatlıses, eski hayat arkadaşı Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek Akkaş'la iftarda buluştu.

İbrahim Tatlıses, eski hayat arkadaşı Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek ile iftarda bir araya geldi!
Tatlıses, buuluşmayı Instagram'dan paylaştı.

 

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