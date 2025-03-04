İbrahim Tatlıses, eski hayat arkadaşı Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek ile iftarda bir araya geldi!

İbrahim Tatlıses, eski hayat arkadaşı Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek Akkaş'la iftarda buluştu.



Tatlıses, buuluşmayı Instagram'dan paylaştı.

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