 İbrahim Tatlıses'e yine torun davası

Akşam'dan Yasemin İlan'ın haberine göre; Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Sara’dan olan çocukları ve torunlarıyla kavgası bitmiyor.



Tatlıses, vurulduğu gün Ahmet tarafından şirketin kasasının boşaltıldığını söyleyerek rest çekmişti. Tatlıses, oğlunun kendisi için “Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın” diyerek mahkemeye başvurmasına da büyük tepki göstermişti. Usta sanatçı, çok kısa süre sonra da Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses'le ev yüzünden mahkemelik olmuştu. Tatlıses, torununun rızası dışında dairesini 5 yıldır işgal ettiğini söyleyerek 'Ben oradaki kirayı bahşiş veriyorum normalde. Benim gibi baba, benim gibi dede bulamazlar' ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirmişti. Mert ile olan davasını da önceki gün kazanmış, 370 bin lira tazminat almaya hak kazanmıştı.



“Benim gibi dede bulamazlar” diyen Tatlıses’e bir dava da ilk eşi Adalet Sara’dan dünyaya gelen ilk kızı Gülşen’in oğlu Burak Baran Karakeçili’den geldi. Tatlıses Gıda’da Yönetici asistanı olarak 12 yıl görev yapan ve son 3.5 yıl boyunca maaş ödemesi alamadığını ileri süren Burak Baran Karakeçili dedesi İbrahim Tatlıses'e dava açarak alacaklarını tahsil etmek için avukatı Nilüfer Fenerci Yargıcı ile beraber İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne gitti, konuyu yargıya taşıdı.



Tatlıses ve 30 yaşındaki torunu arasında arabuluculuk dosyası sonuçsuz kaldı, yargı savaşı başlatmaya karar veren Baran Karakeçili resmi işlemleri başlatmak için dosyayı Çağlayan Adliyesi’ne teslim ettiklerini dava sürecinin bayram sonrası başlayacağını dile getirdi. 350 bin liralık dava açıldığını söyleyen torun Baran Karakeçili ‘3 buçuk yıl için alacağınız miktar az değil mi?’ şeklindeki soruya karşılık ‘Gelirim asgari ücretten gösterilmiş, ben mahkeme için hazırlanırken bu gerçekle yüzleştim. Faiziyle birlikte bu miktar artacaktır ama gerçek kazancım bu kadar az değildi. Benim aylık masrafım o dönem için 70 bin lira civarıydı” dedi.



İşin maddi boyutundan çok manevi olarak haksızlığa uğramış olmanın sıkıntısını yaşadığını söyleyen torun Baran Karakeçili, Umarım mahkeme sürecinde gerçekler gün yüzüne çıkar. Benim yine de saygı ve sevgi duyduğum dedemdir” diye konuştu.

PAYLAŞIMLARI SİLMEYE ELİ VARMADI

Burak Baran’ın dedesi Tatlıses’in askerden geldiği gençlik yıllarındaki hali ile benzerliği görenleri şaşırtıyor. Sosyal medya paylaşımlarında dedesi İbrahim Tatlıses’e olan sevgisini dile getiren Burak Baran’ın “Yüksek dağın başı dumanlı olur demişler. Dağ nasıl bir yer ora! Çiçek var kırlangıç var ama yılan da var çiyan da var. Dışarından hiçbir şey görünmez, isin dumanın içine giren ise bilir ki içeride her şey berraktır. İşte o berraklık ile dillendirmek isterim ki bazen çok şey söyleyesi gelse de insanın edepsizler değil EDEB’imiz susturuyor. Bu gözleri kalbinin aynası olan DAĞ gibi İMPARATOR

yaşadıkça ebedi olarak böyle olacak. Allah seni korusun. İs’imizin dumanımızın içinde birbirimizi berrak gördüğümüz dostlara selam olsun” cümlelerine yer verdiği 20 Mayıs 2017 tarihli paylaşımı halen duruyor.

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