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İbrahim Tatlıses Başkent’i salladı

Konser maratonuna hız kesmeden devam edem imparator, önceki akşam Ankara Günay Restoran’da sahne alarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

İbrahim Tatlıses Başkent’i salladı

Rezervasyonları günler öncesinden dolan gece de mekan Tatlıses hayranlarıyla doldu taştı. En sevilen klasiklerini dinleyicileri için seslendiren müziğin imparatoru yine müzikseverlerin vazgeçilmezi oldu. ‘Allah Allah’, ‘Tamam Aşkım, ‘Mavi Mavi’ gibi hareketli şarkılarıyla dinleyicileri yerine oturtmayan Tatlıses, ‘Sarhoş’, ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ gibi slow parçalarıyla da duygusal anlar yaşattı.

İbrahim Tatlıses Başkent’i salladı

İmparator, “Buraya geldiniz beni çok ama çok mutlu ettiniz. Mekanda yer kalmamış ilginize ne kadar teşekkür etsem az…”sözleriyle alkış yağmuruna tutuldu. Şarkıları ve performansıyla coşkuyu zirvede yaşatan imparator, unutulmaz repertuvarıyla Ankara’da rüzgar gibi esti.

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