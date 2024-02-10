  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İbrahim Selim’in tek kişilik oyunu “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” perde açtı

İbrahim Selim, 2016 Yılında Afife Tiyatro Ödüllerinde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazandıran Dave rolünü canlandırdığı “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” ile sezonun ilk oyununu sergiledi.  

İbrahim Selim’in tek kişilik oyunu “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” perde açtı

Yapımını IdPro’nun, uygulayıcı yapımcılığını Omnia Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Serkan Salihoğlu’nun yaptığı, Nick Hornby’nin eserinden Melisa Kesmez’in çevirdiği “Bana Kimse Ne Olduğunu anlatmadı” ilk oyunuyla  Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesinde perde açtı.  

İbrahim Selim’in tek kişilik oyunu “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” perde açtı

İbrahim Selim’i sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Alice oyununda birlikte sahne aldığı Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız ve Merve Dizdar’ın yanı sıra Birce Akalay, Fatih Artman ve Hakan Kurtaş da konuklar arasında yerini aldı. 

İbrahim Selim’in tek kişilik oyunu “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” perde açtı

ŞUBAT'TA  LONDRA'DA  

9 Şubat’ta Fişekhane’de, 14 Şubat’ta DasDas’da, 17 Şubat’da Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde sahnelecek olan "Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı, 24 Şubat'ta  da Londra Shaw Theatre'da olacak.  

İbrahim Selim’in tek kişilik oyunu “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” perde açtı

“Bana kimse ne olduğunu anlatmadı. Bana kimse benim gibi birine neden ihtiyaçları olduğunu anlatmadı…” 

İbrahim Selim’in tek kişilik oyunu “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” perde açtı

Dave, evli ve iki çocuk babası. İşi, insanların rahatsız edilmeden eğlenmelerini sağlamak. Olayı, 1.83 boyunda 85 kilo bir adam olmak. Ama bazen nasıl biri olduğunu unutuyor, nasıl göründüğünü. Aslında Dave,  başka bir şey yapmak istiyor. Ama ne yapacağını bilmiyor. Bunun üzerine çok da düşünmüyor.Dave, artık 44 yaşında. Düzgün bir eğitimi yok. Düzgün bir işi yok. Sonra sanat galerisinde bir iş buluyor. Gazete ilanından. 

İbrahim Selim’in tek kişilik oyunu “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” perde açtı

Galeride, arka tarafta bir oda. Perdeyle ayrılmış. Perdenin önünde bir yazı: DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler “zaten” giremez. Dave bir insan sanat galerisinde ne kadar zorlanabilir ki diye düşünüyor. 

“Bütün bunlar bize bir şey söylemeye çalışıyor, değil mi? Bütün bunların bir anlamı olmalı.”

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kanal 7’de yepyeni bir dizi başlıyor: Gelin
  Magazin

Kanal 7’de yepyeni bir dizi başlıyor: Gelin

Ferdi Tayfur'un kızından 'İnci Taneleri'ne sert tepki
  Magazin

Ferdi Tayfur'un kızından 'İnci Taneleri'ne sert tepki

Genç model Pınar Tartan'ın çocukluk hayali gerçek oluyor!
  Magazin

Genç model Pınar Tartan'ın çocukluk hayali gerçek oluyor!

Fashionist'te Alaii rüzgarı
  Magazin

Fashionist'te Alaii rüzgarı

Didem Kınalı, yeni şarkısı ‘Arsız’ı müzikseverlerle buluşturdu
  Magazin

Didem Kınalı, yeni şarkısı ‘Arsız’ı müzikseverlerle buluşturdu

Seray Kaya "Sevgiliniz var mı?" sorusuna ne dedi?
  Magazin

Seray Kaya "Sevgiliniz var mı?" sorusuna ne dedi?