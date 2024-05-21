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İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in dava krizi sürüyor! Şener’in dikkat çeken açıklaması...

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in dava krizi sürüyor! Şener’in dikkat çeken açıklaması... İşte detaylar...

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in dava krizi sürüyor! Şener’in dikkat çeken açıklaması...

Demet Şener, kızı İrem ile alışverişe çıktığı Nişantaşı’ndaydı.

 İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in dava krizi sürüyor! Şener’in dikkat çeken açıklaması...

Model, “Alışveriş yapacaktım ama çok sıra olduğu için hepsini internetten söyledik. Allah’tan bende öğrendim internetten alışverişi. İrem çok başarılı o konuda sağolsun. Hayata dair her şeyi onlardan öğreniyorum ve öğrenmeyi seviyorum. Ömer ve İrem’den her zaman farklı şeyler öğreniyorum. Ben tamamen onları bir bireye olarak kabul ettim, üç yaşındayken de öyleydi.

 İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in dava krizi sürüyor! Şener’in dikkat çeken açıklaması...

Onları anlamaya çalışıyorum sorunsuz ergenliklerini geçirdiler. ‘Ben anneyim bana saygı duyulması gerekiyor’ tavrını hiçbir zaman kullanmadım. Bunun doğru olduğuna da inanmıyorum. Biz bireyiz, aynı evi paylaşıyoruz, belli kurallarımız var ve onlar da buna uydular" dedi.

 

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in dava krizi sürüyor! Şener’in dikkat çeken açıklaması...
Demet Şener, oğulları Ömer’in nafakasını ödememek için dava açan eski eşi İbrahim Kutluay’la aralarının nasıl olduğu sorusu üzerine “Bu konuları çocuklarla konuşmuyorum onlar da öyle. Bunları konuşmayı sevmiyorum ama mecbur kalıyorum. Dava sürüyor, o konulara hiç girmeyelim. Ne sulh ne de kanlı bıçaklı. Ben de bilmiyorum hangi taraftayım, sanırım araftayım. Şu an karşılıklı iletişim yok ama şimdi İrem’in mezuniyeti var, mecbur bir araya geleceğiz. Keşke olmasa böyle ama yapacak bir şey yok” diye cevap verdi.

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