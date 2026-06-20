İbrahim Kendirci istediği rolü açıkladı

İbrahim Kendirci, Galataport'ta kahve keyfi yaptı.



Oyuncu, güzel havanın tadını çıkararak, keyifli bir gün geçirdi. Arkadaşıyla sohbet eden Kendirci, mağazaları da gezdi. Yazla ilgili oyuncu, "Güzel spor aktiviteleri yapacağım. Yeni sezonda naif, güzel hikayeler, insanları germeyecek işle inşallah döneceğiz" dedi. Bazı oyuncuların ana akım yerine dijital platforma seçmesine Kendirci, "Çalışkan biriyim. Hikayeye inanalım, kendimizi o projede iyi hissedelim sabah 5'de kalkıp akşama kadar çalışırım. Bizim işimizin cilvesi o, şımarıklığı yapamam. Bir şeye inanıyorsam çalışırım. Genciz güçlüyüz. İnsanlar kaç kuruşa ne işler yapıyorlar. Set ekibini yormadan bizi sunulan saatler içerisinde işimi en iyi şekilde yapmaya çalışırım" ifadelerini kullandı. Rolle ilgili oyuncu, "Sosyal medyadan, 'Ne zaman göreceğiz?' diyorlar. Elimden geldiğini yapacağım, bende özledim. Sürpriz bir ters köşe rol isterim. Seyirciyi şaşırtıp, 'Aaa bu o muymuş' dedirtecek hikaye... Bütün oyuncu arkadaşlarım ister böyle roller. İnsanları şaşırtmak beni mutlu ediyor" diye konuştu.



ÇAĞA AYAK UYDURMAYA ÇALIŞIYORUM

Sporla iç içe olan Kendirci, "Haftanın 2-3 kere, tenis, padel, kürek ve kaykay, benim mental anlamda hissettiriyor. Kendimi bu şekilde beslemeye çalışıyorum. Evde bir şey okuyup, yazmaya çalışıyorum. Çağa ayak uydurmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. Oyuncu, "En büyük hobiniz nedir?" sorusuna, "Hergün evde davul çalıyorum. Elektronik baterim var. Davul hocam var. Her gün ritim antrenmanı yapıyorum. Bundan vazgeçmek istemiyorum. Perküsyon iyi geliyor bana" diye cevap verdi.



BEŞİKTAŞ SAÇLARIMI ETKİLEDİ

Futbolla ilgili olduğunu belirten Kendirci, "Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın durumu biraz saçlarımı etkiledi. Dip boyalarımı artırdı. Beşiktaş toparlar, yeni yapılanmaya gidiyor. Orkun Kökçü liderliğinde yeni sezona güzel başlayacak inşallah" dedi.

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