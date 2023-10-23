İbrahim Çelikkol'dan hayranlarını sevindiren haber

Bir süredir Natali Yarcan ile birlikte olan İbrahim Çelikkol'un Instagram hesabımı çalınmıştı.



Oyuncu, hesabını geri aldı.



Çelikkol, yeniden paylaşımlar yapmaya başlayacağını söyledi.

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