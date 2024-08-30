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İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül

İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül. İşte detaylar...

İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 22’ncisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni’nde “Uluslararası En İyi Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Çelikkol ödülünü almak için bugün İtalya’ya gitti ve ödül töreni öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
Bu ödüle layık görülen İlk Türk erkek oyuncu olan İbrahim Çelikkol, ödülünü yarın akşam Ca' Sagredo Hotel’de gerçekleştirilecek törende alacak.

İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
İtalyan Kültür Bakanlığı ve İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 2002 yılında kurulan ve Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödül Töreni, ödül kazananların izleyiciler ve jüri tarafından belirlendiği tek ödül töreni olma özelliği taşıyor.

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