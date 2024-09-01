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İbrahim Çelikkol'a büyük ilgi

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'a büyük ilgi. İşte detaylar...

İbrahim Çelikkol'a büyük ilgi

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol Cuma günü basın toplantısına katıldığı Kineo Ödülleri’nin dün akşam gerçekleşen töreniyle “Uluslararası En İyi Oyuncu” ödülünü aldı.

İbrahim Çelikkol'a büyük ilgi
Tören öncesi diğer ödül kazanan isimlerle birlikte kırmızı halıda yürüyen Çelikkol, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılandı.

 İbrahim Çelikkol'a büyük ilgi

Dakikalarca sevenleriyle fotoğraf çekilip, imza veren Çelikkol’un o anları Rai kanalında canlı yayınlandı.

İbrahim Çelikkol'a büyük ilgi
Çelikkol’a ödülünü Golden Globes üyesi Silvia Bizio takdim ederken İbrahiim Çelikkol İtalyanca yaptığı ödül konuşmasında şunları söyledi: “Oyunculuğa ilk başladığım yıllarda bana sorsanız burada olmayı hayal bile edemezdim.

İbrahim Çelikkol'a büyük ilgi
Kendimin en iyi versiyonu ne olabilir hep bu ilgimi çekti ve beni geliştirdi, değiştirdi.

 İbrahim Çelikkol'a büyük ilgi

Ama değişmeyen tek bir gerçek oldu. O zamanlardan bu zamanlara beni taşıyan ve değişmeyen tek şey, en gerçek, en samimi halimle sadece kendim olmak.

İbrahim Çelikkol'a büyük ilgi
17 yaşındaki İbrahim de, böyleydi şimdiki İbrahim de bu gelecekteki İbrahim de böyle olacak. Sizlere bu İbrahim’i gördüğünüz ve kucakladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün burada sizlerin beni layık gördüğü bu ödül benim için bu gerçekliğin ve samimiyetin ödülüdür. Beni bu ödüle layık gören tüm Kineo temsilcilerine çok teşekkür ederim”.

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