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İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu buluşturan filmin afişlerini izleyici seçti

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu başrollerinde buluşturan, evlilik komedisi ‘Mutluyuz’ filminin vizyonu için hazırlıklar devam ediyor. 29 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak filmin afişlerine sosyal medya üstünden yapılan oylama ile izleyici karar verdi. 

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu buluşturan filmin afişlerini izleyici seçti

 

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği İbrahim Büyükak’ın yazıp, yönetmen koltuğuna oturduğu, aynı zamanda başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı 29 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan ‘Mutluyuz’ filminin vizyon afişleri yayınlandı. Yasemin Sakallıoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı 4 afiş 150bin’den fazla beğeni alırken en çok oyu alan 2 afiş seçildi. 

 İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu buluşturan filmin afişlerini izleyici seçti

Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu buluşturan filmin afişlerini izleyici seçti

 İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı filmde onlara Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır eşlik ediyor. 

Sinemaseverleri keyifli bir evlilik ve aile komedisine davet eden ‘Mutluyuz’ filmi 29 Aralık’ta sinemalarda…

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