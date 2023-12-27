İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu buluşturan evlilik komedisi ‘Mutluyuz’ filminin galası gerçekleşti

25 Film yapımcılığında İbrahim Büyükak’ın yazıp, yönetmenliğini üstlendiği, aynı zamanda başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı merakla beklenen ‘Mutluyuz’ filminin seyirci ile buluşmasına sayılı günler kaldı. 29 Aralık’ta vizyona girecek filmin dün gece galası Paribu Cineverse Kanyon’da gerçekleşti.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır gibi başarılı isimlerin onlara eşlik ettiği evlilikler üzerine eğlence dolu bir komedi sunan filmin galasına Murat Boz, Oğuzhan Koç, Cemal Can Canseven, İrem Helvacıoğlu, Mert Fırat, İdil Fırat, Hande Subaşı, Burcu Kara, Oğulcan Engin, Reynmen, Onur Buldu, Mustafa Aksakallı, Gökhan Keser, Keremcem, İpek Filiz Yazıcı, Seray Kaya, Atakan Çelik, Seçkin Piriler, Yağmur Yüksel gibi birçok ünlü isim katıldı. Salonlarda kahkahaların bir an olsun eksik olmadığı filmin gösteriminin sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.

Galada uyumları ile tam not alan İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu geçtiğimiz günlerde çektikleri eğlenceli dans videosuyla hayranlarını galaya davet etmişlerdi. İkili kısa sürede 10 milyondan fazla izlenen dans videosunun benzerini çeken hayranlarını galada ağırladılar ve onlarla özel olarak ilgilendiler.

Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.

Sinemaseverleri keyifli bir evlilik ve aile komedisine davet eden ‘Mutluyuz’ filmi 29 Aralık’ta sinemalarda…

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