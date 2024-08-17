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Ibiza tatilinden fotoğraflar paylaşan influencer Selin Yağcıoğlu modellere taş çıkardı

Ibiza tatilinden fotoğraflar paylaşan influencer Selin Yağcıoğlu modellere taş çıkardı. İşte detaylar...

Ibiza tatilinden fotoğraflar paylaşan influencer Selin Yağcıoğlu modellere taş çıkardı

Selin Yağcıoğlu, Ibiza'ya tatile gitti.

Ibiza tatilinden fotoğraflar paylaşan influencer Selin Yağcıoğlu modellere taş çıkardı
Influencer'a iş insanı sevgilisi Allan Hakko ile tatile çıktı.

Ibiza tatilinden fotoğraflar paylaşan influencer Selin Yağcıoğlu modellere taş çıkardı
Çifte, Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer çifti de eşlik etti.

Ibiza tatilinden fotoğraflar paylaşan influencer Selin Yağcıoğlu modellere taş çıkardı
Yağcıoğlu, bikinili karelerini paylaştı.

Ibiza tatilinden fotoğraflar paylaşan influencer Selin Yağcıoğlu modellere taş çıkardı
Selin Yağcıoğlu modellere taş çıkardı.

Ibiza tatilinden fotoğraflar paylaşan influencer Selin Yağcıoğlu modellere taş çıkardı
Influencer'a binlerce beğeni geldi.

Ibiza tatilinden fotoğraflar paylaşan influencer Selin Yağcıoğlu modellere taş çıkardı
Selin Yağcıoğlu, tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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