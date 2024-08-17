Ibiza tatilinden fotoğraflar paylaşan influencer Selin Yağcıoğlu modellere taş çıkardı

Selin Yağcıoğlu, Ibiza'ya tatile gitti.



Influencer'a iş insanı sevgilisi Allan Hakko ile tatile çıktı.



Çifte, Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer çifti de eşlik etti.



Yağcıoğlu, bikinili karelerini paylaştı.



Selin Yağcıoğlu modellere taş çıkardı.



Influencer'a binlerce beğeni geldi.



Selin Yağcıoğlu, tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

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