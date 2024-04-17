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I Am: Céline Dion 25 Haziran’da Prime Video’da

Akademi ödülü adayı Irene Taylor tarafından yönetilen I AM: CÉLINE DION, ikonik süperstarın hayat değiştiren hastalığıyla olan mücadelesine içten ve dürüst bir bakış sunuyor. 

I Am: Céline Dion 25 Haziran’da Prime Video’da

Hayranlarına bir aşk mektubu olarak sunulan bu ilham verici belgesel, Dion’un hayatını yönlendiren müziği ön plana çıkarırken aynı zamanda insan ruhunun dayanıklılığını da gözler önüne seriyor. 

Prime Video, Amazon Prime üyeliğinin bir parçasıdır. Prime üyeleri, ayda sadece 39 TL'ye tek bir üyelikte tasarruf, kolaylık ve eğlencenin tadını çıkarıyor. 

Amazon MGM Studios yapımı I AM: CÉLINE DION belgeselinin prodüksiyonunu Vermilion Films, Sony Music Vision ve Sony Music Entertainment Kanada üstleniyor. 

Yönetmen: Irene Taylor

Yapımcılar: Stacy Lorts, Tom Mackay, Julie Begey Seureau ve Irene Taylor

Yönetici Yapımcılar: Dave Platel, Denis Savage, Shane Carter ve Krista Wegener

Süre: 102 dakika

 

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