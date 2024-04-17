I Am: Céline Dion 25 Haziran’da Prime Video’da

Hayranlarına bir aşk mektubu olarak sunulan bu ilham verici belgesel, Dion’un hayatını yönlendiren müziği ön plana çıkarırken aynı zamanda insan ruhunun dayanıklılığını da gözler önüne seriyor.
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Amazon MGM Studios yapımı I AM: CÉLINE DION belgeselinin prodüksiyonunu Vermilion Films, Sony Music Vision ve Sony Music Entertainment Kanada üstleniyor.
Yönetmen: Irene Taylor
Yapımcılar: Stacy Lorts, Tom Mackay, Julie Begey Seureau ve Irene Taylor
Yönetici Yapımcılar: Dave Platel, Denis Savage, Shane Carter ve Krista Wegener
Süre: 102 dakika
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