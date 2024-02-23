Hyde, Türkiye’ye girişini açılış partisi ile duyurdu 

Lüksü, olağanüstü gastronomi destinasyonlarıyla birleştirerek yetişkinlere yönelik her şey dahil tatil deneyimini Türkiye’de sunmaya hazırlanan Hyde Bodrum, açılış partisini 22 Şubat Perşembe günü Momo Bebeköy’de düzenledi.

Hyde Bodrum’un Cluster Genel Müdürü Arzu Topcu Civak’ın ve Mert Vidinli’nin ev sahipliğinde düzenlenen partiye Arzu Kunt, Asya Hocaoğlu-Doğuş Çabakçor, Atakan Işıktutan, Batya Kebudi, Begüm Özer, Berna-Bilge-Belda Öztürk, Damla Zırh, Derya Beşerler Namoğlu, Duygu- Efe Dianzenza, Efe-Sera Irvül, Gizem Barlak, Gizem Kocaçınar, Hakan Akar-Elvan Tığlıoğlu, İlkem Öztürk, İlksen Utlu, Melis Özer, Merve Sarıtaş, Mihre Mutlu, Müge Boz-Caner Erdeniz, Raşit Bağzıbağlı, Saba Tümer, Şevval Şahin, Tuğçe Postoğlu, Zeynep Beşerler gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından önemli isimler katıldı.

Keşif ruhuna dayanan yeni nesil bir yaşam tarzı misafirperverliğine geçiş başlatacak Hyde Bodrum’un, 2024 yaz sezonunda kapılarını açması planlanıyor. Hyde Bodrum, yalnızca yetişkinlere özel her şey dahil lüks bir deneyim sunan ilk Hyde olmasının yanı sıra markanın Türkiye’deki ilk destinasyonu olacak.

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