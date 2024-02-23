  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hyde, Türkiye’ye girişini açılış partisi ile duyurdu 

Londra merkezli otelcilik zinciri Ennismore’un ilk all-inclusive konseptli lifestyle markası Hyde, Türkiye’ye girişini düzenlediği parti ile duyurdu. Hyde Bodrum Cluster Genel Müdürü Arzu Topcu Civak ev sahipliğinde gerçekleştirilen davete, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok önemli isim katıldı. 

Hyde, Türkiye’ye girişini açılış partisi ile duyurdu 

 

Lüksü, olağanüstü gastronomi destinasyonlarıyla birleştirerek yetişkinlere yönelik her şey dahil tatil deneyimini Türkiye’de sunmaya hazırlanan Hyde Bodrum, açılış partisini 22 Şubat Perşembe günü Momo Bebeköy’de düzenledi.

Hyde, Türkiye’ye girişini açılış partisi ile duyurdu 

Hyde Bodrum’un Cluster Genel Müdürü Arzu Topcu Civak’ın ve Mert Vidinli’nin ev sahipliğinde düzenlenen partiye Arzu Kunt, Asya Hocaoğlu-Doğuş Çabakçor, Atakan Işıktutan, Batya Kebudi, Begüm Özer, Berna-Bilge-Belda Öztürk, Damla Zırh, Derya Beşerler Namoğlu, Duygu- Efe Dianzenza, Efe-Sera Irvül, Gizem Barlak, Gizem Kocaçınar, Hakan Akar-Elvan Tığlıoğlu, İlkem Öztürk, İlksen Utlu,  Melis Özer, Merve Sarıtaş, Mihre Mutlu, Müge Boz-Caner Erdeniz, Raşit Bağzıbağlı, Saba Tümer, Şevval Şahin, Tuğçe Postoğlu, Zeynep Beşerler gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından önemli isimler katıldı.

Hyde, Türkiye’ye girişini açılış partisi ile duyurdu 

Keşif ruhuna dayanan yeni nesil bir yaşam tarzı misafirperverliğine geçiş başlatacak Hyde Bodrum’un, 2024 yaz sezonunda kapılarını açması planlanıyor. Hyde Bodrum, yalnızca yetişkinlere özel her şey dahil lüks bir deneyim sunan ilk Hyde olmasının yanı sıra markanın Türkiye’deki ilk destinasyonu olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı
  Gündem

Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı

Ünlü çift Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı
  Magazin

Ünlü çift Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı

Ünlü oyuncu Şilan Makal kış ayında denize girdi
  Magazin

Ünlü oyuncu Şilan Makal kış ayında denize girdi

Tween’in yeni kampanyasının marka yüzü Mert Demir oldu
  Magazin

Tween’in yeni kampanyasının marka yüzü Mert Demir oldu

Kezban Arca Batıbeki’nin sergisi açıldı
  Kültür - Sanat

Kezban Arca Batıbeki’nin sergisi açıldı

Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin, 'Barış Akarsu Merhaba' filmi hakkındaki itirafı şok etti
  Magazin

Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin, 'Barış Akarsu Merhaba' filmi hakkındaki itirafı şok etti