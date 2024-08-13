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Hyalüronik asit içeren Avon ürünleri ile nemli ve dolgun görünen cildinizle ifadelerinizi daha güçlü yansıtın

Dünyanın önde gelen kozmetik ve güzellik markalarından Avon, cildinizin ışıltısını ve tazeliğini keşfetmenize yardımcı olacak ürünler sunmaya devam ediyor. Yenilen Avon Anew Hyalüronik Asit ürünleri ile daha nemli ve dolgun bir cilt görümüne yardımcı oluyor.

Hyalüronik asit içeren Avon ürünleri ile nemli ve dolgun görünen cildinizle ifadelerinizi daha güçlü yansıtın

Hyalüronik asit, cildi derinlemesine nemlendirmek ve nemi hapsetmek için çalışır ve cildin daha dolgun ve pürüzsüz görünümlü hissetmesine yardımcı olur. Avon’un Anew Hyalüronik Asit İçeren Dolgun Görünüm Veren Serumu ve yepyeni ürünü Anew Hyalüronik Asit İçeren Dolgun Görünüm Veren Su Bazlı Krem nemli ve dolgun bir cilt görünümü için yardımınıza koşuyor.

Hyalüronik asit içeren Avon ürünleri ile nemli ve dolgun görünen cildinizle ifadelerinizi daha güçlü yansıtın

Nemli ve dolgun bir cilt görünümü

Hyalüronik Asit İçeren Dolgun Görünüm Veren Serum %3.5 yüksek konsantrasyonlu Hyalüronik Asit Kompleksi ve derinlemesine nemlendirme etkisi için üç moleküllü formülü ile anında nemli ve dolgun bir cilt görünümünü desteklerken, zamanla ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünün hafiflemesine yardımcı oluyor. Avon’a özel Pro Vita D Tekmolojisi ile geliştirilen yeni ürün Anew Hyalüronik Asit İçeren Dolgun Görünüm Veren Su Bazlı Krem ise, cilde gözle görülür bir şekilde dolgun bir görünüm vermeye yardımcı olur ve nemi 72* saate kadar hapseder. Hafif ve su bazlı dokusu ile hızla emilim sağlar. 

Hyalüronik asit içeren Avon ürünleri ile nemli ve dolgun görünen cildinizle ifadelerinizi daha güçlü yansıtın

Anew Hyalüronik Asit İçeren Dolgun Görünüm Veren Serum 30 ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 339,99 TL.

Anew Hyalüronik Asit İçeren Dolgun Görünüm Veren Su Bazlı Krem Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 249,99 TL. 

Anew Hyalüronik Asit İçeren Dolgun Görünüm Veren Serum & Su Bazlı Krem Seti Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 550 TL.

*24 katılımcıyla yapılan Klinik Çalışmaya dayanmaktadır.

 

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