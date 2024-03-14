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Hüseyin Cengiz’den “Ömür Dediğin” yorumu

Genç müzisyen Hüseyin Cengiz, Ömer  Zülfü Livaneli’nin ölümsüz eseri Ömür Dediğin’i yorumladı.

Hüseyin Cengiz’den “Ömür Dediğin” yorumu

Azka Müzik etiketi ile yayınlanan şarkının düzenlemesini Ahmet Ayzit gerçekleştirdi. Şarkının klibi ise başarılı yönetmen Onur Kök imzası taşıyor. 30 yıldır müzik piyasasında olan Hüseyin Cengiz, küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olduğunu belirtti. Ömür Dediğin şarkısını dinleyiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşayan sanatçı bu ise gönlünü verdiğini söyledi.

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