Hüseyin Avni Danyal’dan etkileyici bir tiyatro deneyimi: Ziyaretçi

Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, tiyatronun bir oyuncu için vazgeçilmez bir okul ve antrenman sahası olduğunu vurgulayarak, “Tiyatro, hem oyunculuğumuzu geliştirdiğimiz antrenman sahası hem de manevi tatmin kaynağımız. Maddi karşılığı olmasa da tiyatrodan aldığımız güçle diğer alanlarda var oluyoruz.” dedi.

Duayen oyuncu Hüseyin Avni Danyal, yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde yer aldığı Ziyaretçi oyununun kostümlü provasını İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Eric-Emmanuel Schmitt’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiğii etkileyici yapımda, Danyal’a usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü ile genç yetenekler Merve Dağlı ve Yusuf Nebioğlu eşlik ediyor.

FİNALDE BÜYÜK BİR SÜRPRİZ VAR

Danyal, oyunun merkezindeki “Ziyaretçi” karakterine dair ipuçları vererek, “Ziyaretçi kim? Aslında herkes. Toplumda gördüğümüz bir sürü insanın yansıması. Ama finalde seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor,” dedi.

USTA VE GENÇ OYUNCULAR BİR ARADA

Danyal, 40 yıllık dostu ve meslektaşı Erdal Küçükkömürcü’nün Freud karakterine hayat verdiğini belirterek, “Bu rolde aklıma gelen ilk isim oydu,” dedi. Kadroda genç yetenekler Merve Dağlı ve Yusuf Nebioğlu da yer alıyor. “Gençlerle çalışmak tiyatronun zorluklarını aşmak için çok kıymetli,” diyen Danyal, prova sürecinin oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

TİYATRONUN VAZGEÇİLMEZ GÜCÜ

Tiyatronun kendisi için maddi değil, manevi bir tatmin olduğunu belirten Danyal, “Tiyatro bizim antrenman sahamız. Burada kendimizi geliştirip oyunculuğumuzu var ediyoruz. İyi bir performans sergilediğimizde zaten televizyon ve sinemadan teklifler geliyor. Sektörde fark edilen isimlerin büyük çoğunluğu tiyatro kökenli çünkü tiyatro, bir oyuncunun gerçek anlamda sınandığı ve büyüdüğü yer. Bu süreç maddi bir tatmin sağlamaz; aksine hem ruhen hem bedenen yorucudur. Ancak tiyatroya olan inancımız ve aşkımız bizi burada tutuyor. Tiyatrodan manevi olarak doluyor, diğer alanlarda bunu paraya dönüştürüyoruz. Bu yüzden tiyatro bizim vazgeçilmezimiz. Burası bizim antrenman sahamız. Televizyon ve sinemadaki başarımızın temelini tiyatro oluşturuyor. Bu yüzden tiyatrodan asla vazgeçemeyiz,” ifadelerini kullandı.

OYUN TAKVİMİ

Ziyaretçi, 16 Aralık’taki prömiyerinin ardından 24 Aralık’ta Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde ve 21-22 Ocak 2025’te Ankara’da tiyatroseverlerle buluşacak.

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