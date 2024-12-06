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Hüseyin Avni Danyal'dan etkileyici bir tiyatro deneyimi

Hüseyin Avni Danyal'dan etkileyici bir tiyatro deneyimi. İşte detaylar...

Hüseyin Avni Danyal'dan etkileyici bir tiyatro deneyimi

Türk tiyatrosunun duayen ismi Hüseyin Avni Danyal, yapımcılığını üstlendiği ve başrolünü paylaştığı Ziyaretçi oyunuyla 16 Aralık'ta Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, tiyatronun bir oyuncu için vazgeçilmez bir okul ve antrenman sahası olduğunu vurgulayarak, “Tiyatro, hem oyunculuğumuzu geliştirdiğimiz antrenman sahası hem de manevi tatmin kaynağımız. Maddi karşılığı olmasa da tiyatrodan aldığımız güçle diğer alanlarda var oluyoruz.” dedi.

Hüseyin Avni Danyal'dan etkileyici bir tiyatro deneyimi

Duayen oyuncu Hüseyin Avni Danyal, yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde yer aldığı Ziyaretçi oyununun kostümlü provasını İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Eric-Emmanuel Schmitt’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiğii etkileyici yapımda, Danyal’a usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü ile genç yetenekler Merve Dağlı ve Yusuf Nebioğlu eşlik ediyor

Hüseyin Avni Danyal'dan etkileyici bir tiyatro deneyimi
FİNALDE BÜYÜK BİR SÜRPRİZ VAR
Danyal, oyunun merkezindeki “Ziyaretçi” karakterine dair ipuçları vererek, “Ziyaretçi kim? Aslında herkes. Toplumda gördüğümüz bir sürü insanın yansıması. Ama finalde seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor,” dedi.

Hüseyin Avni Danyal'dan etkileyici bir tiyatro deneyimi
USTA VE GENÇ OYUNCULAR BİR ARADA
Danyal, 40 yıllık dostu ve meslektaşı Erdal Küçükkömürcü’nün Freud karakterine hayat verdiğini belirterek, “Bu rolde aklıma gelen ilk isim oydu,” dedi. Kadroda genç yetenekler Merve Dağlı ve Yusuf Nebioğlu da yer alıyor. “Gençlerle çalışmak tiyatronun zorluklarını aşmak için çok kıymetli,” diyen Danyal, prova sürecinin oldukça verimli geçtiğini vurguladı.

Hüseyin Avni Danyal'dan etkileyici bir tiyatro deneyimi
TİYATRONUN VAZGEÇİLMEZ GÜCÜ
Tiyatronun kendisi için maddi değil, manevi bir tatmin olduğunu belirten Danyal, “Tiyatro bizim antrenman sahamız. Burada kendimizi geliştirip oyunculuğumuzu var ediyoruz. İyi bir performans sergilediğimizde zaten televizyon ve sinemadan teklifler geliyor. Sektörde fark edilen isimlerin büyük çoğunluğu tiyatro kökenli çünkü tiyatro, bir oyuncunun gerçek anlamda sınandığı ve büyüdüğü yer. Bu süreç maddi bir tatmin sağlamaz; aksine hem ruhen hem bedenen yorucudur. Ancak tiyatroya olan inancımız ve aşkımız bizi burada tutuyor. Tiyatrodan manevi olarak doluyor, diğer alanlarda bunu paraya dönüştürüyoruz. Bu yüzden tiyatro bizim vazgeçilmezimiz. Burası bizim antrenman sahamız. Televizyon ve sinemadaki başarımızın temelini tiyatro oluşturuyor. Bu yüzden tiyatrodan asla vazgeçemeyiz,” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Avni Danyal'dan etkileyici bir tiyatro deneyimi
OYUN TAKVİMİ
Ziyaretçi, 16 Aralık’taki prömiyerinin ardından 24 Aralık’ta Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde ve 21-22 Ocak 2025’te Ankara’da tiyatroseverlerle buluşacak.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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