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Hünkar Göksu 'Manitayla Tango' ile geri döndü

Türkiye'nin sevilen müzik sanatçılarından Hünkar Göksu, beklenen yeni şarkısı "Manitayla Tango"yu tüm dijital platformlarda yayınladı.

Hünkar Göksu 'Manitayla Tango' ile geri döndü

Önceki eseri "Kafa Duman" ile yüz milyonları aşan dinlenme rakamlarına ulaşan Göksu, "Manitayla Tango" ile yaz neşesini dinleyicilerine taşıyor. Şarkı, tango, reggaeton, afrobeats ve rap gibi farklı tarzları başarıyla harmanlayarak dinleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sunuyor.

Hünkar Göksu 'Manitayla Tango' ile geri döndü

Söz ve müziği Hünkar Göksu'ya ait olan "Manitayla Tango", enerjik ve eğlenceli ritmiyle dinleyenleri dansa davet ediyor. Şarkının muhteşem düzenlemesi ise Elber Tutkus'a ait. Klibin yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Alp Can Yolyapan bulunuyor. Görsel şölenin yapımcılığını ise usta isim Erol Köse üstleniyor.

Hünkar Göksu 'Manitayla Tango' ile geri döndü

Hünkar Göksu, "Manitayla Tango" ile müzikseverlere unutulmaz bir yaz yaşatmaya hazırlanıyor. Şarkının içerdiği farklı müzik türleri, renkli dans koreografileri ve enerjisi yüksek performansıyla dinleyicileri mest edeceğine şüphe yok.

Göksu'nun yeni şarkısı "Manitayla Tango" tüm müzik platformlarında dinlenebilir. Bu eşsiz şarkıyla yazın tadını çıkarın!

 

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