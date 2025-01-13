Huner’den duygusal şarkı

R&B, Soul, Trip-Hop ve Ballad türlerini ustalıkla bir araya getiren bu eser, yalnızca bir müzikal performans değil, aynı zamanda bir duygu yolculuğu. huner, bu şarkıyı babasının akciğer kanseriyle mücadelesi sırasında yazdı. Parça, kaybın dört evresini - teşhis, kabullenme, kaos ve özlem - şiirsel sözlerle ve katmanlı melodilerle işliyor.

“Mahvoldum Yokluğunda”, Öykü Yılmaz’ın duygu yüklü vokalleri ve sözleriyle bir düet olarak dinleyiciyle buluşuyor. Lokal jazz ve R&B sahnesinin yetenekli isimlerinden biri olan Öykü, Fatih Erkoç ve Gülçin Ergül gibi ünlü müzisyenlerle sahne almış bir sanatçı olarak şarkıya derinlik katıyor.

Prodüksiyonu Burak Erensoy’un (Ex-Geeva Flava) ustalıkla gerçekleştirdiği parça, Harun İyicil’in (Baker Aaron) dokunuşlarıyla mix ve mastering aşamalarında kusursuz bir hale getirildi.

huner, daha önce Sepya müzik grubunun bir parçası olarak tanındı ancak 2021 itibarıyla solo kariyerine odaklanarak Türkçe R&B, Soul, Neo-Soul ve Chill Pop türlerinde özgün üretimlere imza atmaya başladı. Alternatif Türkçe müzik sahnesinde titiz çalışmalarıyla dikkat çeken sanatçı, hislerini en iyi ifade ettiği müzikal dilde dinleyicileriyle buluşuyor.

Şarkı için huner şu sözleri dile getiriyor: “Bu eser benim için sadece bir kaybın değil, aynı zamanda hayatın karanlık taraflarına rağmen içinde iyileşme umudu barındıran bir yolculuğun hikayesi. Öykü ve Burak ile birlikte bu şarkıyı hayata geçirmek, duygularımı daha güçlü bir şekilde ifade etmemi sağladı.”

Dinleyicilerle derin bir bağ kurmayı amaçlayan “Mahvoldum Yokluğunda”, 10 Ocak Cuma günü tüm dijital platformlarda yayına girdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.