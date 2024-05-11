Hülya Koçyiğit, hayranlarına uyarı yaptı.



Sanatçı, Twitter adresinin olmadığını sadece Instagram kullandığını belirtti.



Koçyiğit, adına açılan fake hesaplarından yazılanların ciddiye alınmamasını istedi.

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