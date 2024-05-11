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Hülya Koçyiğit'ten uyarı

Hülya Koçyiğit'ten hayranlarına uyarı. İşte detaylar

Hülya Koçyiğit'ten uyarı

Hülya Koçyiğit, hayranlarına uyarı yaptı.

Hülya Koçyiğit'ten uyarı
Sanatçı, Twitter adresinin olmadığını sadece Instagram kullandığını belirtti.

Hülya Koçyiğit'ten uyarı
Koçyiğit, adına açılan fake hesaplarından yazılanların ciddiye alınmamasını istedi.

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