Hülya Koçyiğit, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.



Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 10 farklı kurula toplam 140 isim atanırken, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit getirildi.

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