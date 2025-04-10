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Hülya Koçyiğit, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı

Hülya Koçyiğit, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı. İşte detaylar...

Hülya Koçyiğit, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

Hülya Koçyiğit, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 10 farklı kurula toplam 140 isim atanırken, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit getirildi.

Hülya Koçyiğit, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı

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