Hülya Avşar tarzıyla dikkat çekti.



Şarkıcı, Maslak Yeni Gazino'da sahne aldı.



Siyah mini elbisesiyle göz kamaştıran

Hülya Avşar yaptığı espriler,

sahne enerjisi ve şovuyla unutulmaz



bir geceye imza attı.



Avşar'ın tarzı sosyal medyada gündem oldu.

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