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Hülya Avşar tarzıyla dikkat çekti!

Hülya Avşar'ın sahne tarzı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar!

Hülya Avşar tarzıyla dikkat çekti!

Hülya Avşar tarzıyla dikkat çekti.

 Hülya Avşar tarzıyla dikkat çekti!


Şarkıcı, Maslak Yeni Gazino'da sahne aldı.

Hülya Avşar tarzıyla dikkat çekti!
Siyah mini elbisesiyle göz kamaştıran

 Hülya Avşar tarzıyla dikkat çekti!

Hülya Avşar yaptığı espriler,

 Hülya Avşar tarzıyla dikkat çekti!

sahne enerjisi ve şovuyla unutulmaz

Hülya Avşar tarzıyla dikkat çekti!
bir geceye imza attı.

Hülya Avşar tarzıyla dikkat çekti!
Avşar'ın tarzı sosyal medyada gündem oldu.

 

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