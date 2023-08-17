  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama! İşte detaylar...

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile müdavimi olduğu Tarabya Kıyı Balık çıkışı görüntülendi.

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!

Muhabirlerin “Zehra Çilingiroğlu’nun 3 tane ayrı inşaata bedavaya çalışması hakkında ne söyleyeceksiniz? Para vermiyor musunuz?” diye takılması üzerine Avşar “Hayır para vermiyorum. Çalışacak” diye espri yaptı. Neler yaptığından bahseden Avşar “Konserlerim devam ediyor. Yazlıktayım zaten. Büyün aile orada. Ev curcuna halinde” dedi.

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!
Sosyal medya paylaşımları hakkında konuşan Avşar, kendisine gelen yorumlar hakkında “Ben yoruma kapalıyım” ifadelerini kullandı. Muhabirlerin “Disney’in 'Atatürk' dizisini yayınlamaması hakkında siz neler söylemek istersiniz?” sorusuna Avşar, “Bu çok derin bir konu. Ben o konuyu çok fazla irdelemedim. Konu ne? Kimseyi yargılamak istemiyorum açıkçası. Atatürk benim kırmızı çizgim. Herkesin de öyledir eminim. Bence bağırmak, çağırmak ya da yorum yapmanın bir işe yaramadığının farkında herkes. Ben öyle düşünüyorum” dedi.

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!
HİÇ UMURUMDA DEĞİL

Muhabirlerin “Geçmişte bir açıklamanız vardı.‘Bu zor dönemlerde gerekirse simit yiyeceğiz’ diye, sosyal medyada tekrar gündem oldu. Simit 10 lira oldu onu da yiyemiyoruz artık diye.

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!

Bununla ilgili bir yorumunuz var mi?” sorusuna ise Avşar, “O kadar göreceli bir konu ki. Kimin nasıl aldığına bağlı. Kimin nasıl aldığı da beni hiç bağlamıyor açıkçası. Ben de zengin bir ailenin çocuğu değildim. Her sözümün altında bir tecrübe durumu yatıyor. Herkes aynı geminin içinde yaşıyor. Tekrardan bu konuyu açmak, izah etmek çok zor geliyor bana. Kim ne istiyorsa öyle anlasın, hiç umurumda değil" cevabını verdi.

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!

GÜZEL AŞKLAR YAŞADIM

Muhabirlerin “Son olarak sizi çok mutlu gördük. Var mı kalbinizi kıpırdatan biri?” sorusuna ise Avşar, “Olmadığı için mutluyum. Olanlara sayıyorum. Gerçekten dünyanın en güzel şeyi özgürlük. Ben bu saatten sonra hayatımda kimseye hesap verecek durumda değilim. Çünkü ben çok güzel aşklar yaşadım. Çok güzel bir gençlik yaşadım. Hiçbir şey de gözüm kalmadı. O yüzden şu an tadını çıkartıyorum” cevabını verdi.

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç ekrana dönüyor mu? İşte o açıklamayı yaptı!
  Magazin

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç ekrana dönüyor mu? İşte o açıklamayı yaptı!

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!
  Magazin

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!

Chloe Loughnan kendisini kötüleyen Serdar Ortaç'a bakın nasıl cevap verdi?
  Magazin

Chloe Loughnan kendisini kötüleyen Serdar Ortaç'a bakın nasıl cevap verdi?

Küçük Sabancı Koç'lara emanet
  Cemiyet

Küçük Sabancı Koç'lara emanet

Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi alan Pınar Deniz'in yüzüğü göründü
  Magazin

Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi alan Pınar Deniz'in yüzüğü göründü

Sezen Aksu Yaşar Gaga adını hatıra ormanı ile yaşatacak
  Magazin

Sezen Aksu Yaşar Gaga adını hatıra ormanı ile yaşatacak