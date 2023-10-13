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Hülya Avşar denizin ortasında tenis oynadı

Hülya Avşar denizin ortasında tenis oynadı. İşte detaylar...

Hülya Avşar denizin ortasında tenis oynadı

Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası için, Vogue Supreme Bodrum Hotel’de bulunan Hülya Avşar denizde tenis oynadı. Hülya Avşar, kendisi için denizin ortasına kurulan kortta gösteri maçı yaptı.

Hülya Avşar denizin ortasında tenis oynadı

Daha sonra tenisçi çocuklarla da tenis oynayan sanatçı,maçın ardından tenisçi çocuklarla yüzme yarışı yaptı. 22 yıldır devam eden Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası Vogue Supreme Bodrum Otel’de devam ediyor.

Hülya Avşar denizin ortasında tenis oynadı
Yurtiçi ve yurtdışından birçok katılımcının olduğu turnuvada Hülya Avşar’da yarışıyor. Hülya Avşar’ın”Türkiye’nin en önemli ve uzun süreli Sosyal Sorumluluk Projesi” dediği Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvasından elde edilen tüm gelir; başarılı tenisçi çocukların yanı sıra maddi durumu yetersiz başarılı lise ve üniversite öğrencilerine aktarılıyor.

Hülya Avşar denizin ortasında tenis oynadı
Bugüne kadar yüzlerce çocuk Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası bursundan faydalandı ve faydalanmaya devam ediyor.

Hülya Avşar denizin ortasında tenis oynadı

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