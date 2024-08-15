 Hülya Avşar 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimlerine başladı

Trajikomik, sıcak bir aşk ve arkadaşlık hikayesi anlatan 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimleri başladı.

Projede başrolleri Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür paylaşıyor.

Karadeniz'in kendine özgü şehirlerinden biri olan Ünye'de, 4 hafta olarak planlanan çekimler keyifli bir



ön çalışma sürecinin ardından yoğun bir tempoyla devam ediyor.



Avşar, setten fotoğraflarını paylaştı.

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