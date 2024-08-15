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Hülya Avşar 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimlerine başladı

Hülya Avşar 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimlerine başladı. İşte detaylar...

Hülya Avşar 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimlerine başladı

Trajikomik, sıcak bir aşk ve arkadaşlık hikayesi anlatan 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimleri başladı.

 Hülya Avşar 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimlerine başladı

Projede başrolleri Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür paylaşıyor.

 Hülya Avşar 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimlerine başladı

Karadeniz'in kendine özgü şehirlerinden biri olan Ünye'de, 4 hafta olarak planlanan çekimler keyifli bir

Hülya Avşar 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimlerine başladı
ön çalışma sürecinin ardından yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Hülya Avşar 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimlerine başladı
Avşar, setten fotoğraflarını paylaştı.

 

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