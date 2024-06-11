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Hoşlandığı erkek tiplerini tarif ederken "Barzo, dağ ayısı olacak" sözleriyle gündem olan Aslı Bekiroğlu'ndan yeni açıklama!

Hoşlandığı erkek tiplerini tarif ederken "Barzo, dağ ayısı olacak" sözleriyle gündem olan Aslı Bekiroğlu'ndan yeni açıklama! İşte detaylar...

Hoşlandığı erkek tiplerini tarif ederken "Barzo, dağ ayısı olacak" sözleriyle gündem olan Aslı Bekiroğlu'ndan yeni açıklama!

Veda Partisi filminin başrol oyuncularından Aslı Bekiroğlu, Kanyon’da gerçekleşen basın toplantısında neşeli halleriyle dikkatleri üzerine çekti. Set ortamının çok keyifli geçtiğini belirten Bekiroğlu, bu kez oynadığı karakterin bugüne kadarki rollerinden çok farklı olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, “Bugüne kadar oynadığım karakterlere ve kendime de ters bir karakteri canlandırdım. Hiçbir şey beğenmeyen birini oynadım. Somurtmak benim için kolay bir şey değil. O yüzden yapabildim mi, onu da merak ediyorum” dedi.

Hoşlandığı erkek tiplerini tarif ederken "Barzo, dağ ayısı olacak" sözleriyle gündem olan Aslı Bekiroğlu'ndan yeni açıklama!

Bayramda tatile çıkacağını açıklayan güzel oyuncu, plajda görüntülenmekten çekinmediğini ifade etti: “35 kiloyken de çektiler, 50 kiloyken de çektiler. Plajda gazetecilere yakalanma gibi dertlerim yok.”

Hoşlandığı erkek tiplerini tarif ederken "Barzo, dağ ayısı olacak" sözleriyle gündem olan Aslı Bekiroğlu'ndan yeni açıklama!

ESKİ USUL ERKEKLERDEN HOŞLANIYORUM

Katıldığı bir YouTube programında hoşlandığı erkek tiplerini tarif ederken "Barzo, dağ ayısı olacak" sözleriyle magazin gündemine oturan Bekiroğlu, bu yüzden çok linç edildiğinden yakındı. Yanlış anlaşıldığını belirten ünlü oyuncu, “Kastım o değildi. Programda şakalaşırken sadece o kısmı alınca kötü gözükmüş herhalde.

Hoşlandığı erkek tiplerini tarif ederken "Barzo, dağ ayısı olacak" sözleriyle gündem olan Aslı Bekiroğlu'ndan yeni açıklama!

Espriyle söylenmiş bir söz. Orada demek istediğim, günümüzde erkekler süslü, ben ise eski usul, daha değer veren, iyi karakterli erkeklerden hoşlandığımı söylemek istedim. Yanlış kelimeleri seçmişim. Bugüne kadar hiçbir erkek arkadaşım barzo değildi. Çok içten ve samimi bir şey söyledim. Onu en kötü yerinden alıp yerin dibine sokuyorlar. Ama çok da önemsemiyorum” şeklinde konuştu.

 

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