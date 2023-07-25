Hollywood yıldızı Christian Bale Kapalıçarşı’da!

Tom Cruise, İstanbul’a “Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma” filminin ikinci bölümünün çekimleri için yönetmen Christopher McQuarrie ile birlikte mekân bakmaya gelmişti. Pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı, Cruise ve Film ekibinin inceleme yapması için açıldı. Ünlü aktör ile yönetmen, Tarihi Yarımada’daki hanları da dolaştı.



GEZMEYE GELDİ

İstanbul’a turistik amaçlı gelen Christian Bale’in de şehirdeki duraklarından biri Tarihi Yarımada oldu. Kapalıçarşı’nın çatısında poz veren Oscar’lı yıldızın fotoğrafı, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu isimli bir sosyal medya hesabında paylaşıldı.



Ünlü aktör Christian Bale, Kapalıçarşı’nın çatısına çıkarak fotoğraf çektirdi. (Hürriyet)

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