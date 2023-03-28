Hollywood Teknikleriyle Kliplere Devam Edeceğiz

Çektiği kliplerle adından söz ettiren Hayrettin Güneş, şarkı kadar kliplerinde önemli olduğunu, günümüz şartlarında kliplerin bir adım geride kaldığını dile getirdi. En son Cengiz İmren’in 7 Nisan’da yayınlanacak olan “Sevsene” isimli şarkısını kliplendiren Güneş, Hollywood tekniklerini bu klipte de uyguladıklarını, izleyenlerin yine film tadında bir klip seyredeceklerini ifade etti.



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