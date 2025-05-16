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Hollywood’ta Aras Aydın rüzgarı!

Hollywood’ta Aras Aydın rüzgarı! İşte detaylar...

Hollywood’ta Aras Aydın rüzgarı!

Show TV’de yayınlanan, yapımcılığını Tims&B’nin üstlendiği Siyah Kalp dizisinin başarılı oyuncusu Aras Aydın, Hollywood’da Türk rüzgarı estirdi!

 Hollywood’ta Aras Aydın rüzgarı!

Siyah Kalp dizisinin final çekimlerini tamamlayan Aydın, eşi Melis Birkan ile birlikte soluğu Los Angeles’ta aldı.

 

 Hollywood’ta Aras Aydın rüzgarı!

Nicole Kidman’ın Nine Perfect Strangers dizisinin ikincş sezonunda başrollerden biri olarak yer alan Aras Aydın Hollywood’da gerçekleşen dizinin galasına katıldı.

 Hollywood’ta Aras Aydın rüzgarı!

Nicole Kidman’ın yanı sıra Murray Bartlett, Christine Baranski, Mark Strong, Annie Murphy ve Lucas Englander gibi güçlü isimlerin yer aldığı kadroda Aras Aydın, enerjisiyle galaya renk kattı.

 Hollywood’ta Aras Aydın rüzgarı!

Dizinin oyuncuları, Aras Aydın hakkında övgü dolu sözler sarf ederek, Türkiye’den böyle yetenekli bir oyuncu ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. “Aras gerçekten mükemmel bir yabancı” yorumunda bulundular.

 Hollywood’ta Aras Aydın rüzgarı!

Türkiye’de birçok ünlü oyuncu da Aras Aydın’ın bu başarısını sosyal medyada paylaşarak, “Seninle gurur duyuyoruz Aras” mesajlarıyla destek verdi. Nine Perfect Strangers 2. sezon, 22 Mayıs’tan itibaren Amazon Prime üzerinden Türkiye’de de izlenebilecek.

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