Başrollerde dünyada gişe rekorları kıran Testere (SAW) film serisinden Costas Mandylor, aksiyon filmleriyle tanınan İtalyan aktör Michael Segal, Mert Soydemir, Bradley Zom ve Kenan Avcı yer aldılar.

İlk projesi olan "Kaynama Noktasın'da Türk mafya lideri rolünü canlandıran iş insanı Kenan Avcı,Costas Mandylor gibi başarılı bir Hollywood yıldızıyla karşılıklı oynamaktan gurur duyduğunu belirtti.

Hollanda medyasının da ilgisini çeken projenin çekimleri Hollanda'da birçok popüler mekanda Kinefinity Türkiye sponsorluğunda gerçekleşti.

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