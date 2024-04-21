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Hollandalı iş insanı Kenan Avcı "Boiling Point" adlı filmde oynadı 

Yapımcılığını Varol Porsemay ve Mert Soydemir’in yaptığı, yönetmen koltuğunda Tomas Szomju, oturduğu görüntü yönetmenliğini ve kameramanlığını Gün Obuz'un  yaptığı aksiyon, drama projesi "Boiling Point " (Kaynama Noktası ) filmin çekimleri Hollanda'da tamamlandı. 

Hollandalı iş insanı Kenan Avcı "Boiling Point" adlı filmde oynadı 

Başrollerde dünyada gişe rekorları kıran Testere (SAW) film serisinden Costas Mandylor, aksiyon filmleriyle tanınan İtalyan aktör Michael Segal, Mert Soydemir, Bradley Zom ve Kenan Avcı yer aldılar. 

Hollandalı iş insanı Kenan Avcı "Boiling Point" adlı filmde oynadı 

İlk projesi olan "Kaynama Noktasın'da Türk mafya lideri rolünü canlandıran iş insanı Kenan Avcı,Costas Mandylor gibi başarılı bir Hollywood yıldızıyla karşılıklı oynamaktan gurur duyduğunu belirtti. 

Hollandalı iş insanı Kenan Avcı "Boiling Point" adlı filmde oynadı 

Hollanda medyasının da ilgisini çeken projenin çekimleri Hollanda'da birçok popüler mekanda Kinefinity Türkiye sponsorluğunda  gerçekleşti.

Hollandalı iş insanı Kenan Avcı "Boiling Point" adlı filmde oynadı 

 

 

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