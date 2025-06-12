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Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!

Ünlü oyuncu Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor! İşte detaylar...

Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!

Oyuncu Hivda Zizan Alp, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!

Annesiyle Yunanistan'a gittiğini söyleyen oyuncu, Türkiye ile komşu arasındaki fiyat farkı hakkında konuştu.

 Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!

Alp, "Türkiye ile Yunanistan'ın fiyatların aynı olduğu söyleniyor" sözlerine, "Kendi insanımız gibi bizi kazıklamaya çalışmıyor. Bayramda, 'A Türkler geldi' diye iki katına çıkarmıyorlar fiyatları...

 Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!

İnsanlar kibar ve ürünler kaliteli...

 Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!

Bizde inanılmaz balık olması lazım ama orada daha iyi... Garsonlar insanlara dönüp bakmıyorlar.

Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!
Burada çalışanların göz tacizine uğrayabiliyorsun.

 Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!

Bodrum'da bir haber okumuştum iki hanım kilolu olduğu için alınmamıştı, orada mümkün değil o... İnsanlar hak ettiği hizmeti görmek için gidiyor, kazıklanma korkusu yaşamamak için gidiyor.

 Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!

10 saat gidiş, 10 saate dönüşe rağmen tamamen değdi" dedi.

 

Alp, "Türkiye'de kadın olarak tek başına tatil yapmak mümkün mü?" sorusuna, "Bence değil, yürekliler vardır ama şanslılardır ancak. Bir kere göz hapsi oluyor. Bizim bazı ünlülerimiz halk plajına gidiyorlar, bence iyi bir şey bu beach'lere mesajdır.

 Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!


Ama göz hapsine uğradıklarını düşünüyorum. Ben istemem biri benim izinsiz fotoğrafımı çeksin" yanıtını verdi.

 Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!

Çeşme ve Bodrum'daki beach fiyatları için oyuncu, "Burada beach'lerde giriş uçuk fiyat. O tarafın tatilini tercih etmiyorum, bizde gittik anlayışı o. Tatil huzurluk olmak içindir.

 Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!

Birine burada olduğumu göstermeye çalışıyorsan 'PR' çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.

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