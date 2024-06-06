 Hırsızlar ünlü şarkıcı Morena Taraku'nun milyonluk takılarını böyle çaldılar!

Bir ayağı Türkiye'de olan Kosovalı şarkıcı Morena Taraku'nun 35 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para bulunan 65 kiloluk kasasının çalınmasıyla ilgili yürütülen dava devam ediyor.

Şişli'deki yüksek güvenlikli lüks rezidansta, üç hırsızın 65 kiloluk kasayı bavula koyarak, çaldığı görüldü.

Hırsızlar, Taraku'nun evdeki içinde ziynet altınları, lüks saatler ve para olan 65 kilo ağırlığında kasayı, piyasa değeri 1 milyon Euro'luk ziynet eşyasını çalıp kaçmıştı.

Avukat Seda Atalay, "Morena Taraku'nun evinin yatak odasından dolabın içinden kasa sökülüp götürülüyor. Üç faili meçhul sanık var, henüz yakalanmadı.

Sanıklardan biri yakalandı, hakkında dava açıldı. Bu celse gelmedi, diğer celse gelecek. Ekimde ikinci celse olacak. Evdeki bir çalışan işten çıkarılmasından sonra hırsızlık gerçekleşiyor.

Onun olabileceğinden tahmin ediyoruz. Aynı şahıs hırsızlık olayından sonra hemen yurt dışına gidiyor. Evin anahtarı bir tek onda var. Net değil tabii ki savcılık soruşturması sonunda belli olacak. Bu kişiye de dava açılmasını istedik" dedi.

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