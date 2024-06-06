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Hırsızlar ünlü şarkıcı Morena Taraku'nun milyonluk takılarını böyle çaldılar!

Hırsızlar ünlü şarkıcı Morena Taraku'nun milyonluk takılarını böyle çaldılar! İşte detaylar...

Hırsızlar ünlü şarkıcı Morena Taraku'nun milyonluk takılarını böyle çaldılar!

Bir ayağı Türkiye'de olan Kosovalı şarkıcı Morena Taraku'nun 35 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para bulunan 65 kiloluk kasasının çalınmasıyla ilgili yürütülen dava devam ediyor.

 Hırsızlar ünlü şarkıcı Morena Taraku'nun milyonluk takılarını böyle çaldılar!

Şişli'deki yüksek güvenlikli lüks rezidansta, üç hırsızın 65 kiloluk kasayı bavula koyarak, çaldığı görüldü.

 Hırsızlar ünlü şarkıcı Morena Taraku'nun milyonluk takılarını böyle çaldılar!

Hırsızlar, Taraku'nun evdeki içinde ziynet altınları, lüks saatler ve para olan 65 kilo ağırlığında kasayı, piyasa değeri 1 milyon Euro'luk ziynet eşyasını çalıp kaçmıştı.

 Hırsızlar ünlü şarkıcı Morena Taraku'nun milyonluk takılarını böyle çaldılar!

Avukat Seda Atalay, "Morena Taraku'nun evinin yatak odasından dolabın içinden kasa sökülüp götürülüyor. Üç faili meçhul sanık var, henüz yakalanmadı.

Hırsızlar ünlü şarkıcı Morena Taraku'nun milyonluk takılarını böyle çaldılar!

Sanıklardan biri yakalandı, hakkında dava açıldı. Bu celse gelmedi, diğer celse gelecek. Ekimde ikinci celse olacak. Evdeki bir çalışan işten çıkarılmasından sonra hırsızlık gerçekleşiyor.

Hırsızlar ünlü şarkıcı Morena Taraku'nun milyonluk takılarını böyle çaldılar!

Onun olabileceğinden tahmin ediyoruz. Aynı şahıs hırsızlık olayından sonra hemen yurt dışına gidiyor. Evin anahtarı bir tek onda var. Net değil tabii ki savcılık soruşturması sonunda belli olacak. Bu kişiye de dava açılmasını istedik" dedi.

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